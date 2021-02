Navržené testování je zbytečně složité, říká šéf asociace ředitelů ZŠ

Podle návrhu ministerstva školství se má testovat ve školách ve vytyčené místnosti, po 15členných skupinkách s dvoumetrovými odstupy za asistence čtyř dospělých. Dokáže to dvakrát týdně škola zajistit?

Manuál je jen ve stadiu návrhu, budeme se k němu ještě vyjadřovat. Doufám, že to ještě bude mít vývoj. Za těchto podmínek si absolutně nedokážu představit, že by mohly nastoupit základky, byť první stupně. To je naprosto nereálné. Je hezké, že to ministerstvo nechce hodit na učitele a že si má škola najít lidi, možná dobrovolníky.

Nedovedu si představit, že by učitelé přicházeli do kontaktu s potenciálně nakažlivými látkami a nebudou proočkováni. Skafandry asi fasovat nebudeme. Ale když by to měli být čtyři lidé na školu o 600 dětech, tak než se testuje 150 dětí, asi si dokážete představit, že dopoledne je pryč. Mně by se líbilo, kdyby testování probíhalo doma a dítě se při vstupu do školy prokázalo negativním testem. To by bylo nejjednodušší pro školy, nejpřijatelnější pro rodiče.

Vicepremiér Hamáček uvedl, že chtějí po vzoru Rakouska prosadit antigenní testy, kdy se štětečkem provede stěr na kraji nosu a výsledek je do 15 minut. To by šlo?

Štětičky, které používají v Rakousku ke stěru z nosu, které se pak umístí do nějaké schránky, jsou relativně čistá věc.

Zvládli byste i PCR testy, které se musí posílat do laboratoří a výsledky by byly až druhý den?

Ty se mají používat jenom na středních školách a pro ZŠ to naštěstí nikdo nenavrhuje. Tam bych si testování PCR testy ne­uměl představit, protože se mi zdá šílené, že se děti otestují, pak jsou celý den ve školách a teprve potom se dovědí, jak dopadly. Co s tím pak? A když si představím, jak budou reagovat rodiče ostatních dětí...

Jak se díváte na to, že závěrečné ročníky SŠ a deváťáci dostali přednost před prvním stupněm?

To vychází z hlasů pedagogické a rodičovské veřejnosti. Asi je velká shoda, že u maturantů to dává smysl. Ale já bych u SŠ viděl důležitější praktickou výuku, kterou na dálku dělat nelze, než je teoretická výuka třeba na gymnáziích. U deváťáků je třeba zmírnit rozdíly v jejich vzdělanostní úrovni před přijímačkami na SŠ, protože ta se různí škola od školy, rodina od rodiny. Někde se třeba ti deváťáci vůbec neučí. Ale prezenční výuku potřebují děti na prvním stupni víc než deváťáci. V první řadě se však musí vymyslet systém, jak to udělat, aby děti do školy mohly.

Máte dost respirátorů?

Zřizovatel jednal s krajem a ptali se mě, kolik máme respirátorů. Mohli jsme si říct o libovolné množství, zatím jsme však žádné nedostali. Ale spousta učitelů říká, že v roušce se jim lépe dýchá. Ale když to bude povinné, tak se přizpůsobíme.

Odbory požadují, aby učitelé byli očkováni přednostně. Souhlasíte?

Jednoznačně ano. Oni jsou teď ve skupině 1B, jenže teď se pozastavila i skupina 1A (senioři nad 80 let, zdravotníci). Praktičtí lékaři podle mých informací nejsou očkováni, protože není dost vakcín. A když srovnám praktické lékaře a učitele, tak praktici by měli jít dřív. Ale určitě bychom měli být očkovaní, pokud bychom měli provádět testování ve školách. Přednost by měli mít učitelé z mateřských a speciálních škol, kde děti nenosí roušky.

Rozšířila se u vás ve škole někdy nákaza?

Za celé to období jsem měl aspoň deset nakažených zaměstnanců. Kousek od školy je mateřská škola, kde spousta dětí od nás ze školy má sourozence a pedagogové tam mají děti. Ve školce vypukl covid ve velkém a odtud se dostal k nám. Jinak se to u nás ve škole příliš nešířilo. Spíš mezi kolegy, protože si asi učitelé sundali v kabinetu roušku. Ale mezi dětmi moc ne.

Návrh pro středoškoláky uvádí, že v případě výskytu nákazy by šla do karantény celá třída...

To je novinka. Dosud to bylo tak, že pokud se používají roušky, tak do karantény nejde nikdo, anebo se hygiena zeptá, s kým nakažený seděl u stolu u oběda.

Zajímaly ji jen poslední dva dny. Takže pokud bylo dítě s někým bez roušek, tak ten šel taky do karantény. Ani v rámci návratu do škol se nepočítá s tím, že by se od nošení roušek upustilo. Takže se zjevně jedná o přitvrzení opatření.

Pokud rodič odmítne dítě do školy poslat, tak má přejít na individuální plán?

Počítá se s tím, že děti, které z jakéhokoliv důvodu odmítnou rodiče poslat do školy, se budou učit individuálně doma a neprobíhá tam distanční výuka. Škola mu pošle zadání, ale nemusí učit distančně. Pojem individuální plán je ale složitější. Na každém stupni vzdělávání má jiný význam. Na ZŠ znamená změnu metod a postupů a počtu hodin pro dítě, které má specifické vzdělávací potřeby. A to jde ruku v ruce s podpůrnými opatřeními. Ale když dítě nechodí do školy, tak by nemělo mít individuální plán v tomto smyslu, ale úpravu učebního plánu podle paragrafu 50.

Ale bavíme se spíš o režimu domácího vzdělávání, že? Je to přítěž pro učitele?

Pokud učitel nechce dělat nic nad rámec povinností, tak je to spíš zátěž pro rodiče. Jestliže se rodič domluví se školou, že nebude jeho dítě chodit do školy, tak přebírá za vzdělávání odpovědnost a škola si žáka maximálně na konci roku přezkouší. Na každé škole se najdou rodiče, kteří se proti návratu do školy postaví. Někdo může mít v rodině velké zdravotní problémy a bude se bát dítě do školy poslat, někde to bude na základě toho, že budou věřit konspiračním teoriím. Setkal jsem s oběma případy mnohokrát.

Budou mít rodiče dětí v režimu domácího vzdělávání nárok na ošetřovné?