Nařízení o rouškách je iracionální, není na tom nic zdravého, tvrdí přední pneumoložka

„Toto rozhodnutí nedokážu ovlivnit. Jako každý jiný občan. Považuji to ale za velmi tvrdé preventivní opatření, nikoli důvodný racionální krok,“ reagovala na dotaz redakce Vašáková.

„Na jednu stranu se až na dvě výjimky chlubíme tím, jak jsou všechny okresy bezpečné, a na druhou stranu pak vejde v platnost plošné opatření. Jak je tohle racionální? Odůvodnění pana ministra návratem žáků nebo studentů nerozumím. Vždyť ty děti tady stále byly. Jen v jiných komunitách. Nestrávily léto někde v podzemí nebo ilegalitě. Navíc co je na tom zdravého, když budou lidé po dlouhé hodiny uzavření se svými vlastními bakteriemi,“ domnívá se předsedkyně společnosti českých plicních lékařů.

„K reálné epidemiologické situaci, chcete-li ohrožení zdraví, bych řekla asi tolik, že my v Thomayerově nemocnici jsme už dva měsíce neměli žádného hospitalizovaného s covidem-19. Předtím jsme měli od března do června hospitalizovaných více než 100 covidových pacientů,“ podotýká pneumoložka.

„Nyní na to u nás bohatě stačí Bulovka, kam posíláme jednoho pozitivního pacienta za týden nebo spíše za čtrnáct dní. A to jsme v Praze, velkoměstě, kde lze očekávat nejkritičtější situaci. Těžko říci, jestli se virus ztrácí nebo oslabuje, ale nemoc má už nyní jiný průběh. Chová se více jako jakákoli jiná obyčejná viróza,“ dokládá přednostka plicní kliniky TN.

Od 1. září se vrací povinné roušky do vnitřních prostor a veřejné dopravy

Rozdílné názory na to, co nás s příchodem září čeká, už se stihly přesunout z internetového prostředí do reálného.