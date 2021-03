Nákup BVP za 52 miliard se potápí

I kdyby vše proběhlo podle plánu, smlouva na dodání obrněnců nebude podle ministerstva obrany hotova dřív než v říjnu, kdy ale budou sněmovní volby. Podle informací Práva nelze čekat, že by ve vyhrocené kampani ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) smlouvu podepsal. Je také jasné, že nová vláda nebude bez důkladné kontroly chtít schválit tak obrovský kontrakt.

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) se nákup zřejmě protáhne o měsíce nebo roky, protože nová vláda vše nejdříve přezkoumá. „Ať tam bude, kdo tam bude, tak příští ministr nebude sebevrah, aby podepsal smlouvu za 52 miliard korun, aniž by si zkontroloval, že tam nejsou nepřístojnosti, za které by šel do tepláků,“ řekla Právu Černochová.

Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka sdělil, že nákup nových BVP se zasekl proto, že kvůli pandemii nelze udělat zkoušky obrněnců v terénu. Podle nového plánu by testy měly začít v dubnu a skončit v červnu. Poté by tři možní dodavatelé měli podat nabídky, ze kterých si ministerstvo vybere. „Podpis smlouvy by byl možný na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí,“ připustil Koudelka.

Neodvolatelný závazek

To vyvolalo mezi poslanci rozpaky. „Jsme v momentu zvratu, protože se to do voleb nezvládne. Nedokážu si představit, že to, pane ministře, v mašličkách předáte svému nástupci. To jsme zažili za ministra Stropnického a dobře víme, k čemu to vedlo,“ řekl Karel Krejza (ODS) v narážce na nákup izraelských radarů, který se kvůli volbám oddálil o několik let.

Metnara se zeptal, zda smlouvu před volbami podepíše nebo jestli má v záloze jiný plán. „Žádný plán B nepřipravuji, protože pevně věřím, že se tento strategický projekt dokončí, armáda tu techniku potřebuje,“ řekl Metnar. Na opakované otázky, zda smlouvu podepíše i těsně před volbami, neodpověděl.

Podle místopředsedy výboru Radovana Vícha (SPD) je ne­reálné to stihnout do voleb. „Vláda v demisi bez odpovědnosti by udělala neodvolatelný závazek pro novou vládu, a aby to nedopadlo jako s pandury,“ připomněl zakázku na obrněnce, kterou těsně před volbami podepsal ministr obrany Karel Kühnl a kterou další vláda zrušila.

Generální štáb už začal počítat s tím, že se nové techniky jen tak nedočká, a už na podzim začal znovu opravovat 40 let staré BVP 2, aby měli vojáci v čem cvičit. Náčelník generálního štábu Aleš Opata sdělil, že už obnovili nákup náhradních dílů. „Teď stojíme před rozhodnutím, zda začneme kanibalizovat BVP ze skladů nedotknutelných zásob,“ řekl Opata. Jde o zásoby techniky pro případ mobilizace.

Podle Metnara situaci kolem nákupu ztěžuje fakt, že vláda stále nerozhodla, zda ministerstvu obrany vrátí do rozpočtu pět miliard, které resortu vzala na žádost komunistů výměnou za jejich hlasy při hlasování pro státní rozpočet.

Metnar věří, že premiér Andrej Babiš (ANO) splní svůj slib a peníze přesune do konce března. „Když ty peníze nebudou, tak budeme muset v dubnu rozhodnout, zda opustíme projekt BVP nebo jiné projekty,“ uvedl Metnar. Výbor ministra podpořil a přijal usnesení, že pokud vláda peníze obraně nevrátí, tak ohrožuje bezpečnost země.

Hádka o náměstka

Poslanci řešili i personální změny. Černochová se dostala s Metnarem do hádky kvůli tomu, že se novým náměstkem právní sekce stal Filip Říha. Ten loni rezignoval na post náměstka pro vyzbrojování poté, co se ukázalo, že ministerstvo podepsalo nákup radarů Věra za dvojnásobek ceny, než jakou původně schválila vláda. „Jak může člověk, který nemá důvěru tohoto výboru, který obelhal náš výbor, být určen pro legislativu a komunikaci s naším výborem?“ ptala se Černochová. Podle ní Říha nedokázal chyby věrohodně vysvětlit.

Ministrovi také vytkla, že obrana mrhá veřejnými penězi, když Říhovi resort vyplatil 1,95 miliónu korun v rámci konkurenční doložky, a přitom na ministerstvu zůstal jako právník.