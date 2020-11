Nakoupit a zpět. Do Polska se můžete dostat i bez testu, řada lidí to neví

Obyvatelé Českého Těšína, který od polského Těšína dělí jen řeka Olše, byli v pondělí z nových opatření poněkud zmatení. Na dotaz Práva většinou odpovídali, že do Polska se ode dneška kvůli epidemii nemůže.

„Tam nejezděte, tam vás nepustí. To je jako na jaře. Hranice jsou zavřené,“ reagovala například jedna žena před nákupním centrem.

Normálně jsme si nakoupili a teď jdeme domů. Funguje to Hana Czerná, Český Těšín

Na mostě, kde na jaře hlídali vojáci, však žádné kontroly nebyly. Průjezd i průchod mezi Českem a Polskem byly volné. Nikdo nic nekontroloval.

„Šli jsme to prostě zkusit. Nikde jsem pořádně nic nenašla, jak to vlastně je. Ani na webu ministerstva zahraničních věcí. Nemají vůbec aktualizované informace o tom cestování. Tak jsme se s manželem rozhodli si to projít. Čas máme, jsme v důchodu,“ svěřila se Právu téměř sedmdesátiletá Hana Czerná.

Dodala, že je uklidnilo, že zde žádné kontroly nejsou. „Normálně jsme si v Polsku nakoupili potraviny a teď jdeme domů. Funguje to,“ usmála se žena.

Také mluvčí Českého Těšína Marcela Hladká Právu potvrdila, že se lidé nemusí bát, že hranice nejsou zavřené.

Oblečení a boty

Nakoupit do Polska v pondělí vyrazila i rodinka Zamazalových z Ostravy. „Nebyli jsme z toho chytří, ale jeli jsme to prostě vyzkoušet. Dostali jsme se ráno bez problémů do Polska a teď zpátky. Na rozdíl od Česka jsou v Polsku ještě otevřené malé obchůdky.

Potřebovali jsme nakoupit oblečení a boty na zimu pro děti. Velká obchodní centra jsou ale zavřená kromě potravin, lékáren a drogerií. A ještě obchody pro zvířata jsou také otevřené,“ popisovala Jana Zamazalová.

„Ano, taky jsem to byla vyzkoušet. Je tam těch 12 hodin, co tam můžeme bez testu,“ vysvětlovala další seniorka, která přes těšínský most táhla dvě plné tašky.