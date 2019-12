Na Zlínsku vzpoura proti e-neschopenkám

Vládní koalice ANO a ČSSD se shodla, že za vypsání e-neschopenky nebudou lékaři dostávat platbu. Vláda předpokládá, že elektronická varianta proces oproti papírové zjednoduší, úhrada proto nedává smysl. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler nedávno v České televizi uvedl za Koalici soukromých lékařů, že ambulantní lékaři by si představovali platbu třikrát 100 korun za vypsání neschopenky, vydání lístku na peníze a zrušení neschopenky.

Prohlášení pošlou praktici ze Zlínského kraje svým kolegům v republice. Podle Nečase chtějí svým postojem ještě rozpoutat diskusi. „Měli by se k tomu vyjádřit poslanci. Uvidíme, jaká bude reakce,“ uvedl Nečas.

„Současně důrazně upozorňujeme nemocnice, ambulantní specialisty i stomatology na to, že v případě pracovní neschopnosti pacienta vystavení neschopenky spadá také do jejich povinností. My je v tomto nahrazovat nebudeme,“ uzavřel Nečas.