Na koupaliště jen prověření, testy personálu přitom dobrovolné

Podle zjištění Práva nařízení ministerstva zdravotnictví koupaliště i velké sportovní areály dodržují do puntíku, aspoň pokud jde o návštěvníky. Ať už jsou to pražská koupaliště, nebo ta v Příbrami či Rokycanech, neprověřeného zájemce staršího šesti let dovnitř nepustí. Jenomže u pracovníků tato povinnost začátkem prázdnin padla.