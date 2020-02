Muzeum v Žihobcích má konečně portrét kněžny

„Získání obrazu je pro naše muzeum zásadní, protože fungujeme už sedm let a dosud jsme nevlastnili žádné originální vyobrazení kněžny Kateřiny a její přesná podoba v určitém životním období nám nebyla známa,“ sdělila Právu vedoucí muzea Veronika Kočí.

„Tam se do ní zamiloval a byla to opravdu láska na celý život. Problém ale byl v aktu manželství,“ dodala vedoucí s tím, že Gustav celý život vytrvale usiloval o to, aby si mohl Kateřinu vzít.