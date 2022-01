Mrazových i ledových dnů v Česku ubývá stále rychleji

„Do let 1961 až 1980 datujeme více než polovinu všech rekordů s nejnižšími teplotami pro jednotlivé dny, naopak do let 2000 až 2020 spadá polovina všech rekordů s nejvyššími hodnotami, a to jak v zimních, tak v letních měsících. V poslední dekádě klesaly teploty výrazně méně k nízkým hodnotám než před 60 lety a extrémní mrazy už nejsou zdaleka tak silné a časté," řekl Zahradníček.