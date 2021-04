Minářův spolek utratil 6 milionů od sponzorů. Pak skončil

Nejštědřejším sponzorem Minářova projektu byl jiný spolek, a to Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, který daroval tři miliony korun. Ten byl zaregistrován loni 24. září a stihl podarovat i TOP 09 podle její výroční finanční zprávy za loňský rok 2,5 milionu korun.

„Zároveň vnímám jako velmi důležité to, že od počátku Mikuláš Minář jasně komunikoval, že nechce být stranou na pomezí pěti procent. Bez jeho osobní garance bychom podporu neposkytli,“ dodal.

Protože se Minářově projektu Lidé PRO nepodařilo splnit vytyčený cíl pro kandidaturu do říjnových sněmovních voleb nasbírat půl milionu podpisů, oznámil 24. března konec. „Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany,“ uvedl.

Minář vytvořil spolek Pro ČR. Za koronaviru to bude mít těžší, míní politolog Volby

„Standardní strana by přebytek musela vrátit dárci. Pokud to není možné, musí peníze vrátit do státního rozpočtu. Nezávislý kandidát posílá přebytky na charitu. Ale tento účet patří spolku, který se nemusí řídit zákonem o politických stranách,“ vysvětlil Právu.