Mezi domy v Raspenavě pobíhal vlk

Podle AOPK vlk na videu nevykazoval žádné známky nestandardního chování a fakt, že pobíhal v zástavbě rodinných domů, se dá podle ochránců přírody vysvětlit. „Všechno ukazuje na to, že se jednalo o zvíře, které se snažilo přejít hustě zastavěné údolí řeky Smědé. Od Bílého Potoka až po Frýdlant je však jen velmi málo míst, která to umožňují,“ uvedla mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

Obyvatele Raspenavy zvíře nijak nevyděsilo. Jeho hledání cesty zaznamenala pravděpodobně jen Ivana Pavlíková. „Když člověk zjistí, že to byl opravdu vlk, tak z toho samozřejmě dobrý pocit nemá, ale spíše než obavy to ve mně vzbudilo respekt. Věřím tomu, že za bílého dne by vlk vůči pohybujícím se lidem nic neudělal, aspoň v to doufám,“ uvedla Ivana Pavlíková.