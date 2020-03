Metnar navrhuje posílení pravomocí vlády a premiéra na úkor parlamentu

V návrhu, který mají Novinky k dispozici, ministerstvo doporučuje dva postupy. V případě, že by se nemohl nebo nestihl sejít parlament, tak stav ohrožení by vyhlašovala vláda, případně pouze premiér.

„V případě okolností opravňujících k vyhlášení stavu ohrožení státu by v neodkladné situaci tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by jej potvrdil nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi,” uvádí se v návrhu ministra.