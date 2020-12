Meteorologové už tuší, jaká nás čeká zima

Sezónní výhledy počasí modelu CFS vypočítávají v Česku období od prosince do února jako teplotně nadprůměrné – nejvýraznější kladné odchylky od normálu by měl mít leden – ten by měl být teplotně nadprůměrný o 2 až 3 °C, prosinec a únor kolem 1 °C.