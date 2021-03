Spoluzakladatelka ANO Maxová přestupuje v rámci europarlamentu do ČSSD

Europoslankyně Radka Maxová, která odešla z hnutí ANO, přestoupí v rámci Evropského parlamentu do ČSSD. Vrátí tak do EP stranu, která se do něj po volbách v roce 2019 vůbec nedostala, získala jen 3,9 procenta hlasů. Maxová do strany nevstoupí, v EP ji bude reprezentovat jako nezávislá.