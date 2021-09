Maláčová chce přidat státním zaměstnancům plošně 3000 korun

„Chceme jít pevnou částkou, aby se zajistilo, že lidé peníze dostanou. Nesouhlasím s tím, že by se mělo přidávat jen některým. Chceme jít cestou 3000 všem státním zaměstnancům, nikoliv procentuálně,” představila svůj plán na valorizaci platů státních zaměstnanců Maláčová v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Podle ní by to pomohlo zejména nízkopříjmovým zaměstnancům, jako jsou například uklízečky či kuchařky.

Navýšení platů by podle Maláčové vyšlo státní rozpočet na 20 miliard korun. Zhruba třetina by se podle ní prý do státní kasy vrátila ve formě odvodů.