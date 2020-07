Lidé na Příbramsku odmítají rozebírání hald po uranu

Proto iniciátoři petice navrhují nechat haldy tak, jak jsou. „Otevřením hald by se určitě nějaká radiace uvolnila, nějaký uran v haldách kamení určitě bude. Pro místní obyvatele je ale asi podstatnější to, že by se narušil jejich klid. V sousedství hald si mnozí postavili nové domy, o haldách věděli, počítali s nimi a celé generace už tady s nimi žijí a nikomu nevadí,“ vysvětlil starosta Petrovic na Příbramsku Petr Štěpánek (za STAN).