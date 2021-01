Liberecký hejtman Půta kritizuje rozdělování vakcín. Praha a Brno jich prý dostávají víc

„Musím říct, a použiju slušné slovo, že jsem rozčarován z toho, jak zatím dochází k rozdělování vakcín. Z čísel, která máme k dispozici, tak do nemocnic a dalších zařízení v Praze bylo distribuováno 32 procent vakcíny, do nemocnic v Brně 19,4 a do Libereckého kraje celkem 2,77 procenta. Podíl seniorů nad 65 let, podle jejichž počtu by se měla vakcína dělit, je přitom v našem kraji 4,22 procenta. To znamená, že jsme dostali asi o třetinu vakcíny méně, než by odpovídalo dělbě,“ upozornil na pondělním jednání Krizového štábu Libereckého kraje Půta.