Lékařka ze Strakonic bojuje s covidem v Ugandě

Po pátém ročníku medicíny odjela na vlastní pěst do Ugandy. Teta jí nabídla peníze pro tamní lidi v nouzi, když bude mít jistotu, že se dostanou těm, kteří je opravdu potřebují. Odstartoval tak projekt výjezdů lékařů do desítky kilometrů vzdálených vesnic v džungli, za nímž jsou tři medici z Prahy . Za dva roky tak pomohli už téměř osmi tisícům lidí.

„Tři měsíce jsem dobrovolničila v hlavním městě Ugandy Kampale. Domluvené jsem to měla přes jednu spolužačku přímo s místní nemocnicí. Tam jsem zjistila, že ve vzdálených oblastech v džungli často umírají i lidé, kteří se dají velmi lehce vyléčit. Jen kvůli nedostatku léků, nebo že je vůbec neviděl doktor. Pak jsem se dozvěděla o medical outreach – lékařských výjezdech právě do těchto chudých vesnic, kde není desítky kilometrů v dosahu žádný lékař,“ řekla Právu.

„Ze sirotčince se vyklubalo spíš komunitní centrum. Bylo tam asi sto dětí, ale i spousta seniorů. Díky finanční podpoře jsem zaplatila do tohoto místa výjezd týmu zdravotníků. Očkovali jsme, podávali tablety na odčervení, vitamíny a základní léky. Vždy ráno už na nás lidé čekali ve frontě,“ popisuje začátek spolku tehdy ještě medička Lenka Karahutová.

„Najednou se i moji přátelé a známí dozvídali, co v Ugandě dělám, a začali mi posílat peníze. A tak výjezdů začalo přibývat,“ doplnila.

Po návratu do ČR Lence, která pochází z Prešova, vzpomínky na tyto lidi a děti, jimž život může zachránit i podání jediné pilulky, nedaly spát. A tak se v roce 2020 rozhodla zaregistrovat spolek EMOTER. Přidali se k ní ještě medici Petr Janota a Tamara Fořtová, kteří dokončují studium medicíny v Praze, pak i dalších deset dobrovolníků z řad budoucích lékařů, ale pak přišel covid.

„Pracuji ve strakonické nemocnici na gynekologicko-porodnickém oddělení. I tam jsme samozřejmě měli pozitivně testované rodičky a následně jsme se i měnili v covidové oddělení. Bylo to náročné, fyzicky i psychicky strašné, pro sestry ještě o to víc. Ale pořád to bylo něco jiného, než jsem během pandemie pak zažila v této rozvojové zemi,“ vzpomíná na jaro lékařka.