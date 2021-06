Kulhánek chystá kulaté stoly ke vztahům s Ruskem

Už příští týden chce ministr oslovit předsedy politických stran a vyzvat je, aby vyslali své experty na zahraniční politiku. V brzké narovnání vztahů s Ruskem ale Kulhánek nevěří, bylo by to podle něj iluzorní. „Bude to především příští vláda, která se toho musí zhostit,“ řekl ministr.