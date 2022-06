Kroupy zasypaly Olešnici na Blanensku

Jako v zimě to vypadalo ve čtvrtek večer v Olešnici na Blanensku poté, co se nad městem přehnala prudká bouře. Ta totiž ulice zasypala vrstvou krup, místy jich bylo tolik, že se nedalo ani projet. Následky bouře, podle meteorologů možná nebezpečné supercely, až do pozdních nočních hodin odstraňovali hasiči. Následky bouřek řeší i další regiony.