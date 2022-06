Kroupy až do výše metru, silnice jako řeka. Olešnice i v pátek bojovala s ledovou nadílkou

Spoušť, kterou do Olešnice okolo deváté hodiny večer přinesla nebezpečná bouřková supercela, naštěstí nikoho nezranila. Škody sčítají hlavně zahrádkáři, kroupy totiž „sklidily” takřka všechno.

„Jestli jste zažil někdy na horách sněhovou bouři, tak tohle bylo něco podobného, jen místo sněhu létaly kroupy. Silnice byla jako řeka, já jsem měla před vchodem půlmetrovou vrstvu krup. Přitom jak to začalo, tak to i skončilo. Z rajčat mi zbyly jen stonky, rybíz i borůvky mám očesané, všechno je pomlácené, udusané. No šílenství. Je to tady asi nějaké divné místo,“ řekla reportérovi Práva žena venčící psa v ulici Dolní vejpustek.

Právě tato část obce byla jednou z nejvíce zasažených, kroupy se tu hrnuly silnicí jako ledová řeka. „Byl to strašný proud a tady dole se to zastavilo. Hrablo jsem musel samozřejmě hledat, po zimě už bylo uklizené,“ prohlásil mladý muž, který se na konci ulice za pomoci hrabla prokousával vrstvou tajících krup.

Místní hasiči měli plné ruce práce hlavně s tím, aby uvolnili hlavní silnici. Tu totiž kroupy zatarasily až do téměř půlmetrové výše. „Prioritou bylo zprůjezdnit hlavní silnici, hlavně pokud by bylo potřeba třeba sanitky. Naštěstí místní řeznictví má velký nakladač, takže s jeho pomocí jsme to zvládli,“ přemítal s pohledem upřeným na závěje krup před hasičskou zbrojnicí šéf místních hasičů Kamil Holek.

Při řádění živlů mu nebylo lehko, před dvaceti lety totiž město a okolí zasáhla ničivá blesková povodeň, která si vyžádala i dvě oběti. „Vypadalo to opravdu špatně. Tehdy se kanály ucpaly blátem, teď to byly kroupy. Naštěstí po krupobití už dál nepršelo, kdyby to pokračovalo, mohlo to být zlé. Takhle teda natekla voda do pár domů a zahrádkáři mají všechno sklizeno,“ dodal Holek.

Olešnice skutečně nebyla řáděním živlů zasažena poprvé. Kromě již zmíněné tragické povodně se tu velká voda prohnala ještě několikrát a před dvanácti lety se objevilo i malé tornádo. „Lidi byli včera hodně vylekaní. Nikdo nic takového nepamatuje. Když byly kroupy, tak to byl poprašek, ale aby tu ležely takové hromady ještě další den, to fakt ne,“ potvrdil starosta Zdeněk Peša.

„Obávám se, že kdyby to trvalo déle, tak jsme měli zase bleskovou povodeň. Sice jsme se po té tragické povodni připravovali, máme pět poldrů, ale ty zůstaly úplně netknuté. Všechno to spadlo až přímo v Olešnici a všechno to bylo v kroupách. Ty se tu sunuly jak ledové kry, na pár místech to bylo až do výšky jednoho metru,“ popsal starosta.

Radost z nečekané nadílky tak měly v Olešnici asi jen děti. Jen málokomu se podaří, aby se mohl v červnu koulovat, stavět sněhuláka nebo se klouzat na bílé pokrývce.

