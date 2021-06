Členové vládní rady kritizují výroky Babiše a Hamáčka k úmrtí v Teplicích

Babiš se ve středu za policisty postavil. „Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché,” napsal premiér na Facebooku.