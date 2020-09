Kontakty nemocných mají být deset dní v karanténě

Lidé, které hygienici dohledají jako kontakty pacientů s covidem-19, by měli zůstávat v desetidenní karanténě a do pěti dnů jít na test. Lhůty se počítají od doby, kdy byli v delším a těsnějším styku s nakaženým. V aktuálních pokynech pro osoby s pozitivním výsledkem a jejich kontakty to uvádí pražská hygiena.