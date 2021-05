Končí ministr, kterému zlomili vaz kostlivci v podobě majetku

Když bývalý ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger 7. dubna nastupoval do čela ministerstva zdravotnictví po odvolaném Janu Blatném, nic nenasvědčovalo tomu, že by neměl v ministerském křesle vydržet do voleb. Nakonec byl ale ministrem pouhých šest týdnů. Jeho nástupce bude už pátým ministrem zdravotnictví během pandemie covidu-19.