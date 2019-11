Klaus o Stráském: Byl to člověk, s nimž bych šel i na severní pól

Oba budoucí politici se poznali ve Státní bance československé (SBČS) na začátku 70. let. Stráský byl řadu let blízkým Klausovým přítelem i jeho rodiny. "Byli jsme spolu na nespočtu turistických akcí a byli jsme spolu řadu let i v politice," poznamenal Klaus a zdůraznil roli Stráského v transformačním procesu 90. let.