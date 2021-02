Kdo nepodpoří nouzový stav, je zodpovědný za mrtvé, řekl Babiš

„Opoziční strany si pletou stav epidemie a stav v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Pokud někdo zítra neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. A pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,” prohlásil Babiš ze Srbska, které den před klíčovým jednáním Snemovny navštívil.

Poslanci by podle něj měli napříč stranami při zítřejším hlasování zapomenout na stranické konflikty. „Nemá to nic společného s rozpočtem, s ničím. Pokud tu máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat opatření. Pokud někdo chce odvolat armádu a kolaps zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,” dodal.

Ochotu za určitých podmínek prodloužení nouzového stavu podpořit, měli zpočátku poslanci Pirátů a Starostů. Dnes ale oznámili, že Babiš jejím návrhům a požadavkům nevěnoval žádnou pozornost. „S politováním jsem sledoval výsledky schůze vlády, většina našich návrhů ani nepadla,“ řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Osobně bych hlasoval pro prodloužení, kdyby vláda řekla, že projedná a brzo v legislativní nouzi schválí pandemický zákon, který umožní návrat do normálu, ale maximálně na týden s tím, že je to opravdu naposledy. Jenže to se nestane,“ řekl Novinkám šéf STAN Vít Rakušan.

Nechceme to pro sebe

Premiér uvedl, že kabinet potřebuje nouzový stav a související nástroje pro zvládání epidemie. „Zítra (ve čtvrtek) měla být vláda o rozpočtu, tu odložíme na pondělí, zítra ráno se musíme domluvit, jak budeme postupovat," uvedl Babiš. Podporu prodloužení nouzového stavu vyloučili dříve komunisté a SPD, dnes také koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Kabinet podle Babiše nežádá nouzový stav pro sebe, ale proto, aby mohl chránit lidi, dělat opatření a nasazovat vojáky na pomoc do nemocnic. „Opoziční strany si pletou stav epidemie a v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady," uvedl.