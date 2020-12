Kde se lidé nejvíce nakazili? Statistika je u drtivé většiny lidí bezradná

Ve statistikách tak vůbec není zaneseno téměř 570 tisíc případů, tedy drtivá většina z celkových 610 tisíc nakažených evidovaných k pátku. Vyplývá to z materiálu ministerstva zdravotnictví a Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky (ÚZIS), který mají Novinky k dispozici.

„Klastry jsou natvrdo prokázaná ohniska, která jsou plně identifikovaná a zařazená. Pak jsou nakažení, které se nepodařilo zařadit do žádných ohnisek, nebyli řádně dotrasováni nebo se objevili přímo v nemocnicích. A to je realita všedních dnů v celé Evropě,“ vysvětlil pro Novinky rozdíl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek s tím, že „ten zbytek, co vidíme, je odraz masivního komunitního šíření“.