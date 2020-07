Katolická církev prodělala kalhoty na luxusních hotelích

Nejistý osud zřejmě má i čtyřhvězdičkový hotel Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech u Prahy. Arcibiskupství zde restituovalo zchátralý zámek a do jeho rekonstrukce investovalo 250 milionů korun a hotel pronajalo. Ale nájemci se nedaří do malého města přitáhnout movité klienty.

Církve a náboženské společnosti dostávají ročně dvě miliardy korun jako paušální náhradu za nevydaný majetek. Čtyři pětiny z těchto peněz – okolo 1,6 miliardy korun – plynou katolické církvi. Většinu volných financí biskupové investují do finančních fondů a část do nemovitostí.

Dobré zkušenosti s investicemi do bytů a také do ubytoven má např. plzeňské biskupství. „V plzeňské diecézi začali už za biskupa Radkovského investovat do nájemního bydlení – například i pro studenty – a teď v tom úspěšně pokračují,“ poznamenal Matyska. Dodal, že biskupům radí, aby nesázeli pouze na jednu kartu a peníze investovali do akcií, dluhopisů a nemovitostí.