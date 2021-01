Karlovarský kraj nemá vakcíny na očkování seniorů ani zdravotníků

„Rezervujeme, ale nicméně to, co nás trápí, je nedostatek vakcíny,“ uvedl karlovarský hejtmana Petr Kulhánek (KOA) na dotaz, jak probíhá očkování seniorů starších 80 let. „My ještě nemáme proočkovaný prioritní skupiny, tedy zdravotníky, záchranáře a všechny členy integrovaného záchranného systému, protože počet vakcín, který nám dodávají, to nedovoluje,“ pokračoval hejtman.

„Přesto jdeme naproti zadání státu, že oddělujeme část vakcín na očkování pro seniory. Jsou k dispozici rezervace, které jsou předpokládám beznadějně obsazené. Dokud se ale nehneme s vakcínami, tak můžeme postupovat pouze podle počtu vakcín,“ dodal Kulhánek.

Svá tvrzení podložil rovněž čísly. „Máme něco kolem tří tisíc lidí neočkovaných z prioritní skupiny. V kraji je zhruba jedenáct tisíc seniorů starších osmdesáti let. My máme týdně k dispozici tisíc dávek v současné době. Kapacitu, kterou jsme schopni proočkovat je tři tisíce dávek týdně,“ konstatoval karlovarský hejtman.

„To znamená, že kdyby nám dali trojnásobek dávek, tak jsme schopní je zužitkovat. Ale vakcíny nemáme, tisíc dávek máme dostávat i další týdny a navíc bylo avizováno, že společnosti Pfizer o asi 40 % sníží objemy dodávek do Evropy v příštích týdnech,“ doplnil Kulhánek.

Hejtman: Vakcíny umíme zužitkovat, ne vyrobit

Babiš v sobotu po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech na tiskové konferenci uvedl, že Karlovarský kraj je nejhorší v antigenním testování i testech PCR. K potřebě zvýšení dodávek vakcíny do kraje se ale podle ČTK nevyjádřil. Zástupci kraje se podle něj mají obracet na stát, ne na novináře. „My tady máme založené systémy, ale Karlovarský kraj musí komunikovat,“ uvedl premiér.

Kulhánek jeho slova ostře odmítl. „Chybí mi tam náznak jakékoliv sebereflexe nebo pokory k současnému stavu, protože my si vakcíny neumíme vyrobit. My je umíme zužitkovat, když je dostaneme ze strany národní úrovně. To, co řekl premiér Babiš, s tím velmi ostře nesouhlasím, protože odpovědnost počtu vakcín není odpovědností krajů, ale odpovědností státu,“ komentoval Kulhánek.