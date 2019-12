Kalousek: Babiše porazíme, jen když vyrazíme mezi lidi

Baví vás to stále v politice?

Nedělal bych práci, která mě nebaví. Byť jako každý, kdo je občas pod velkým tlakem, občas přemýšlím, že se na to vykašlu. Ale mám šanci oslovit určitý okruh lidí, sdělit jim své vize, kam by se země měla ubírat. A také mám šanci to realizovat, byť v opozici jsou ty šance nižší než ve vládě.

Nebaví mě diskuse, kdy vás druhý nechce poslouchat, protože má dopředu nadiktováno, jaký má mít postoj, a pravdu nechce slyšet.

Když je někdo tak cynický jako předseda klubu ANO Faltýnek, který dokáže argumentovat na základě nepravdivých premis, tak diskuse alespoň probíhá. Ale většině poslanců je nepříjemné lhát, tak raději nediskutují.

A nevadí vám, když se nedostavuje úspěch, voliči nepřibývají a vy jste už druhé období v opozici?

Za ta léta mám vládní i opoziční zkušenost. Ve vládě máte šanci něco prosadit, ale i velkou odpovědnost.

V opozici máte zase povinnost se snažit o demokratickou diskusi, v poslední době se snažit, aby alespoň nějaká diskuse probíhala.

Vládní propaganda vysvětluje lidem, že parlament je žvanírna, že se nemá kecat a má se makat. Myslím, že současné vládě by nejvíce vyhovoval zmocňovací zákon. To přináší určité frustrace, ale opoziční role je stejně důležitá jako vládní.

Jaký zmocňovací zákon?

Ten, kterým si říšský sněm v roce 1933 odhlasoval předání svých pravomocí do rukou Hitlera.

Čím si vysvětlujete, že opozici se nedaří prosadit?

Je toho hodně. Začnu u nás. Pravděpodobně by měly být opoziční strany schopnější. Na druhou stranu se změnil mediální svět. Třetinu trhu drží předseda vlády, s třetinou má pakt o neútočení. Jen třetina je nezávislá a možností, jak oslovit lidi, je podstatně méně. Stoprocentně fungují jen sociální sítě a ježdění za lidmi. Musíte se zvednout a objíždět města a vesnice a mluvit s lidmi a slyšet, že je něco trápí víc, než si myslíte.

To jste se poučil od Babiše?

Už to dělám dlouho. Minulý rok jsem se vyhecoval a udělal spoustu Piv s Mirkem a povzbudila mě velká návštěvnost. V Brně přišlo 450 lidí. To má smysl.

V minulosti jste to nedělali?

Dřív to politici dělali jen během ostré kampaně a já jsem se rozhodl, že ji povedu permanentně. Nevím, jestli budu v příštím období kandidovat, tak se tomu ale kampaň říkat nedá. Ale když vidím marnost, když chci předat své sdělení na mediálním trhu, tak volím prostředky, které mám k dispozici.

Vy nevíte, zda budete kandidovat?

Sloužím šesté volební období a dva roky dopředu jsem to nevěděl nikdy.

A proč myslíte, že Babiš přes velké problémy, které má, si drží obrovskou přízeň voličů?

Nechci říkat, že za to mohou média, ale v minulosti o politikovi, který měl desetinový problém, informovala mnohem masivněji. Ráno si o tom četli v novinách, večer to viděli jako hlavní zprávu v televizi. Informace k nim doléhaly s takovou intenzitou, že k tomu nebyli lhostejní.

Počkejte, i dnes jsou noviny, internet i televize plné střetu zájmů, Čapího hnízda.

Je to s jinou naléhavostí než v dobách, kdy se média mohla chovat svobodně. Zadruhé vláda využívá pochopitelně ekonomickou konjukturu, za kterou nemůže. Když se daří, tak lidé mají tendenci vládě odpustit mnohem víc, než kdy se nedaří.

Druhá věc je totální absence ideových východisek hnutí ANO. To provádí pouze každodenní politický marketing po dle toho, co chtějí slyšet lidé, kteří Andreje Babiše drží u moci. V roce 2013 kandidoval se středopravicovou rétorikou a mě kritizoval za to, že jsem šetřil málo. Uteklo šest let a dnes říká, že naše škrty byly necitlivé a zbytečně velké. A sám rozdává nesmyslně na všechny strany. Peníze, které by měl investovat do budoucnosti, přerozděluje lidem, o kterých si myslí, že ho za to budou mít rádi a budou ho volit.

Nepřipouštíte si, že za tím může být to, že kromě Babišových problémů nemá ta vláda žádný skandál, je stabilní?

Nemá žádné skandály? Nepamatuji si skandálnější vládu.

Ale funguje a je stabilní. Když jste byli u vlády s Věcmi veřejnými, tak jsme my političtí redaktoři každý den vstávali s tím, jestli večer budeme psát o dalších skandálech a vládní otřesech.

Nejstabilnější jsou autoritářské režimy.

Ale my přece nežijeme v autoritářském režimu.

Ale začínáme se mu blížit. Vláda má jednoho autoritářského vůdce a všichni drží hubu a krok. To není dobře a doplatíme na to stejně jako na špatnou rozpočtovou politiku. Jsme zemí, kde jsme včera snědli, co mělo být snědeno až zítra. A výrazná část toho neměla být snědena, ale investována do modernizace země a její konkurenceschopnosti a odolnosti rozpočtu proti krizi. Bylo to obětováno ve prospěch uplácení voličů.

Čím uplácejí voliče? Vyššími důchody a platy?

S důchody to není, jak vláda tvrdí. Vláda přidala dvě stě korun nad zákonnou valorizaci, a ne devět set, jak tvrdí. A díky tomu, že máme čtvrtou nejvyšší inflaci v EU – 3,1 procenta –, tak si každý z nás i ten důchodce může měsíčně utratit o 430 korun míň než loni. Takže si nemyslím, že to vláda s důchody nějak přehnala.

Daří se jim pouze díky marketingu a spřízněným médiím tvrdit, že se lidé mají líp. Ale není to pravda. Důchod se totiž snižuje proti průměrné mzdě. Dnes za Babišovy vlády, když půjdete s průměrnou mzdou do důchodu, tak příjmový propad bude podstatně vyšší, než byl za Kalouska.

A čím uplácejí voliče?

Dávkami a platy. Od roku 2012 stoupl počet úředníků

o 60 tisíc, místo aby se snížil o dvacet. A všem se přidaly platy. Tak tu máte dalších 60 tisíc rodin, jejichž živitelé nalezli zaměstnání v dnes štědrém státním systému výplat. A všichni ostatní to musí platit. Naše země nemá na to, aby měla téměř půl milionu státních zaměstnanců. Neodpovídá to její velikosti ani zdrojům.

Byl jsem nešťastný, že se nám ten počet nepodařilo dostat pod 400 tisíc, což je podle mě optimální. Jsme na tom podobně jako v Řecku, kde za premiéra Papandrea také státní aparát zbytněl a byl štědře placený. A to byli voliči pana premiéra. Druhý příklad jsou slevy na jízdném. Fascinuje mě, jak to funguje jako marketingový produkt, přitom to přináší samá negativa.

Nevím, jestli by s vaším tvrzením souhlasili důchodci a studenti.

Myslím, že většina studentů by raději jezdila do lepších škol bez slevy než se slevou do horších škol. U důchodců to funguje. Když se s nimi setkávám na svých výjezdech, tak jim říkám, že už mám také vnuky a že mi nezáleží jen na tom, kolik já beru dnes, ale také na tom, v čem budou žít mí vnuci. A snažím se jim vysvětlit, že ta sleva na jízdném je špatná priorita a že dnešní vláda velice riskuje udržitelnost penzí a zdravotní péče.

A co vám na to říkají, nevyčítají vám spíš, že jste jim v době krize seškrtal důchody?

Mnozí ano, ale mnozí jsou připraveni o tom diskutovat a přijímat argumenty. A argumentuji studiemi této vlády. Tato vláda ví, že systém penzí a zdravotní péče je bez velkých problémů udržitelný jen do roku 2030. A až půjdou do penze ročníky 1970 a mladší, tak systém začne nabírat obrovské každoroční deficity.

V roce 2040 to už bude neudržitelné, a přitom tato vláda zrušila úplně vše, co jsme se pokusili zavést, kromě jedné věci. A tou je zvýšená DPH, která měla nést náklady s prosazením důchodové reformy. A tyto peníze dnes vláda utrácí a nic neřeší a riskuje, že důchody budou nižší a zdravotní péče bude v horší kvalitě a méně dostupná. To je strašný diletantismus a cynismus, protože nemá problém obelhávat spoluobčany, když má informace, že ty reformy jsou nutné a nebudou bezbolestné.

Předseda vlády teď dokonce řekl, že máme potenciál, že budeme chodit do důchodu dřív. To je politický zločin, protože obelhává veřejnost líbivou informací, která je naprostým nesmyslem.

Vidíte někoho v opozici, kdo by dokázal být Babišovi alternativou a vyhrát volby?

Máme lídry, jaké máme. TOP 09 si zvolila nové vedení a to má moji plnou důvěru, že udělá vše pro to, aby lidem vysvětlilo náš program. Nedělám si iluze, že politika TOP 09 osloví třicet procent lidí, ale jsem přesvědčen, že jich můžeme přesvědčit mnohem víc než dnes.

Jaké to je jako zakladatel strany sledovat, jak ji řídí někdo jiný? Svrbí vás někdy ruce?

Bylo by hloupé říkat ne, ale to si musí každý zakázat. Stejně jako kdybych s vámi jel autem a svrběly by mě prsty sáhnout na volant, ale to nikdy nesmím.

Přijde doba, kdybyste mohl TOP 09 zase vést?

V tuto dobu pro to nevidím ani důvod, ani nemám motivaci. Přál bych si, aby současné vedení bylo úspěšné a vydrželo déle než dva roky.

Proč to nefungovalo, když jste byl šéfem strany?

Byl jsem předsedou v době, kdy se Starostové a nezávislí rozhodli být v koalici s lidovci, ne s námi. A pokud sečtete naše výsledky ve volbách v roce 2017, tak se příliš neliší od společného výsledku v roce 2013.

Taky jsme zápasili s novým fenoménem populistického hnutí s neomezenými prostředky. A mohu být pyšný na to, že babišovská propaganda si mě vyhodnotila jako nejnebezpečnějšího soupeře a soustředila na mě všechny hnojomety a částečně se jim podařilo lidem vsugerovat, že Kalousek může za všechno.

Myslíte, že když teď šéf pirátských poslanců Michálek říká, že byste měl z politiky odejít, tak jsou za tím Babišovy hnojomety?

Piráti se na tom rádi svezli a nebáli se na svůj volební autobus napsat stokrát vyvrácenou hnusnou pomluvu. (Pomluvu o tom, že Kalousek jako náměstek obrany koupil špatné padáky a je tak vinen smrtí jednoho vojáka, který se při seskoku zabil – pozn. red.)

Jak Michálka hodnotíte, často slýchám, že je vám v lecčem podobný?

Nebudu ho hodnotit, i když začal rozvíjet, co naše politická kultura neznala, že jiná strana by měla zaniknout a jiní politici by měli odejít.

Věříte, že se znovu spojíte se Starosty. Jednání o krajských koalicích tomu nenapovídají.

Berte to pouze jako můj komentář, protože jsem u těch jednání nebyl. Co se musí minulému vedení TOP 09 přiznat, že se mu podařilo udělat koaliční programovou spolupráci se STAN jak v Praze, tak do evropských voleb. Nepopírám, že jsem měl pocit, že jsme udělali opravdu velké ústupky vzhledem k rozdílnému volebnímu potenciálu obou subjektů, ale mlčel jsem, protože jsem si říkal, že konečná dohoda cenu má, a pokud bude mít svůj úspěch, tak to může pokračovat.

Ale teď jsme dostali od STAN informaci, že spolupráci si představují pouze tak, že TOP 09 nebude kandidovat jako volební strana, a nabídli místa pouze na jejich kandidátkách. To naše krajské reprezentace těžko mohou přijmout, protože u nás se politika neredukuje na volitelná místa na kandidátce, ale je otázkou programových témat a prosazování vizí, takže TOP 09 samozřejmě chce kandidovat jako volební strana.

Nepopírám, že rozhodnutí řady krajských organizací Starostů, teď naposledy ve středních Čechách, jsou v přímém rozporu s prohlášeními centrálních lídrů STAN.

Je reálná nějaká koalice se STAN, ODS nebo s lidovci?

Reálné je to za předpokladu, kdy nebudeme mlžit a vytvářet zástupné problémy. Slyšel jsem mnoho zástupných problémů, proč by to nešlo. Např. kdyby kandidoval Kalousek do vedení TOP 09. Pokládám to za zástupný problém, ale nechtěl jsem jej riskovat. Je to jeden z důvodů, proč jsem nekandidoval. A přesto stále existuje nějaký důvod, nevím jaký, proč STAN nechce pokračovat v úspěšné koaliční spolupráci.

Co říkáte na iniciativu poslance a lídra Prahy sobě Jana Čižinského získat aktivní lidi, kteří budou přesvědčovat voliče, aby volili opozici?

Souhlasím s ním v jedné věci a tu říkám na všech setkáních s lidmi: Zápas o právní stát rozhodnou lhostejní. Čím víc jich bude, tím bude společnost manipulativnější. Aby lidé nebyli lhostejní, musí se k nim dostat argumenty. V dnešním mediálním světě je to velmi těžké, ale každý z vás – oslovuji ta shromáždění – může být rozhodujícím médiem.

Každý z vás může v práci, na hřišti, v hospodě oslovit lidi, kteří ho znají, kteří ho respektují a budou ho poslouchat. Protože když koncentraci lhostejných snížíme, tak to vyhrajeme.

Ale nerozumím tomu, když říká, že na tom chce sjednotit celou opozici. Myslím, že v tom Čižinský mlží, protože tím opozici nesjednotí, ale pouze tu zakládá další politický subjekt.

Chodíte na akce Milion chvilek. Babiš odstoupit nechce, nehrozí, že se lidé zradikalizují?

Rozhodně si nemyslím, že se to zradikalizuje nebo že to vyšumí, protože lidí, které současný stav štve, opravdu není málo a nechtějí jenom sedět. Provládní propaganda tvrdí, že lidé chodí protestovat na náměstí proti výsledkům demokratických voleb. To je sprostá lež. Sám na ně chodím a vím, že oni tam nechodí protestovat proti výsledkům demokratických voleb, chodí tam říkat velmi zdvořile, slušně a nenásilně svůj pevný názor, že i vítěz voleb musí respektovat pravidla právního státu a že se nesmí chovat jako Čingischán na dobytém území.

Nemyslím si, že to může vyústit v jakékoliv násilí. Rozhodně tam není taková nálada, a když tam jdu, tak mám vždycky pocit, že jsem se sešel s velmi kultivovanými, milými, usměvavými lidmi, kteří si jen nechtějí nechat líbit, že tady nejsou stejná pravidla pro všechny.

Proč jste podpořil starostu Řeporyjí Novotného z ODS, který chce postavit pomník vlasovcům?

Řeporyje nemají v úmyslu postavit pomník generálu Vlasovovi. Nechci se pouštět do historických anotací, kdo koho zradil, jestli ti kluci Sovětský svaz nebo Sovětský svaz ty kluky. Zásah vlasovců byl rozhodující pro úspěch Pražského povstání. Wehrmacht kapituloval před příchodem Rudé armády a v Praze zemřelo tím pádem mnohem méně lidí, než kolik by zemřelo, kdyby se čekalo až na příjezd Koněva. Padlo při tom 300 kluků – ať je za jejich činnost soudí Pán Bůh – ale za pomoc Pražanům si vzpomínku zaslouží.

Nepřidal jste se jen k provokaci proti Rusku?

Kdyby ruská propaganda nezareagovala naprosto hystericky, tak se to nedozvědělo 98 procent Čechů, natož pak někde v Rusku, že v Řeporyjích postaví skromný pomníček 300 padlým mladým lidem. Kauzu z toho neudělal Novotný, který se zachoval statečně.

Co jeho výroky, že pověsí ministra zahraničí Lavrova?

Nestojím za každým jeho výrokem, ale je to reakce na ruskou hysterii.

Musí to být stejně hysterické?