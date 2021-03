K údajům ze sčítání se berňák nedostane

„Ráda bych všechny ujistila, že získané informace o občanech slouží pouze pro statistické účely. To znamená, že veškeré identifikační údaje jako jména, rodná čísla, data narození nebo čísla osobních dokladů se v průběhu zpracování odstraňují tak, že nelze ztotožnit konkrétního člověka s údaji, které o sobě poskytl,“ řekla na dotaz Práva mluvčí sčítání Jolana Voldánová.

Voldánová: Sčítání lidu zabere jen 15 minut, ale ta data nás budou ovlivňovat dalších 10 let

„Po zanesení do systému a přiřazení dalších údajů z databází státu jsou osobní údaje z elektronických formulářů trvale odstraněny a papírové formuláře po digitalizaci skartovány. Žádné údaje nikdy nejsou přístupné jiným subjektům, a to ani státním úřadům či jiným orgánům veřejné moci. Je to základní princip oficiální statistiky garantovaný zákonem,“ dodala.