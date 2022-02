Je to slabost, Putin by měl být první na sankčním seznamu, míní Jourová

Deník poukazuje na to, že nejvyšší představitelé „predátorských“ režimů se tradičně přidávají na sankční seznamy jako poslední kvůli udržení komunikace. „Je vždycky otázka, jestli je to profesionální um diplomacie, nebo slabost. Já bych to viděla spíš jako to druhé,“ uvedla k tomu Jourová.