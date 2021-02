Jediný Hřib byl proti žádosti hejtmanů. Podpořil ji, aby předešel lynči Pražanů

Přál jsem si nový začátek, ale byl jsem přehlasován. S těžkým srdcem jsem se tak připojil k žádosti ostatních hejtmanů o nouzový stav. Praha by jinak zůstala osamocená a s jinými pravidly. Hrozil by příliv lidí z okolních krajů do pražských obchodů a výrazné zhoršení epidemie.

V Praze tak má také pokračovat nouzový stav. Opak by podle Hřiba vedl přesně k opačnému efektu, než o který usiluje. „Pokud by totiž v Praze byly otevřeny služby, maloobchod a sportoviště a v jiných krajích nikoliv, tak by do hlavního města masivně proudili lidé odjinud, což by situaci ještě zhoršilo,” uvedl. Pražané by podle Hřiba navíc mohli čelit mediálnímu lynči ze strany Babiše kvůli zhoršení epidemie, i když by za to sami nemohli.