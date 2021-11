Je to podraz! Prodejci v Plzni se svíčkami symbolicky pohřbili trhy

Rozčarování i vztek neskrýval Jiří Tomčík. „Je to podraz. Dva měsíce jsem připravoval zboží, ze kterého jsem měl do jara žít, najednou nás zavřou. Ale otevřená obchodní centra nikomu nevadí,“ zlobil se prodejce ručních kožených výrobků z Přerovska, který zrovna přicházel se zapálenou svíčkou.

Podle spoluprovozovatele plzeňských trhů Jaroslava Strohschneidera jsou nová opatření likvidační. „Prodejci už jsou na konci svých sil, my také. To, co vláda udělala, je šílené,“ zdůraznil a dodal, že se chce připojit k hromadné žalobě, již někteří provozovatelé chystají.