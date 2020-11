Jaké budou dopady zrušení superhrubé mzdy

Nyní se zdaňuje tzv. superhrubá mzda, tedy mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, podle schváleného konceptu by se měla zdaňovat hrubá mzda, a to sazbou 15 procent. V případě mzdy vyšší než zhruba 140 000 korun měsíčně by daňová sazba činila 23 procent.