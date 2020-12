Jak bude vypadat plošné testování na koronavirus

„Cílem tohoto testování je včasné odhalení infekčních osob. A tím, že je takto odizolujeme, zamezíme dalšímu šíření nákazy. Tím, že se zúčastníme testování, přispějeme k rychlejšímu návratu do běžného života,” shrnula na úvod konference hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Lidé, kteří se nechají otestovat, podle Rážové přispějí ke zjištění epidemiologické situace v České republice, ale také jim to pomůže zjistit, zda nejsou pozitivní a nevědomky například nešíří nákazu. Při otestování před Vánoci navíc mohou lidé zabránit případnému přenesení nákazy na zranitelné členy rodin během vánočních návštěv.

Pokud člověku s příznaky vyjde pozitivní test, nemusí již výsledek potvrzovat pomocí PCR testu, ale nakažený zamíří rovnou do izolace a budou ho trasovat hygienici. „U lidí, kteří jdou na test, nemají příznaky a test vyjde pozitivní, tak zde je nutné potvrzení pomocí PCR metody,” upřesnila Rážová.

Upozornila však na to, aby lidé nepodléhali falešnému uspokojení z negativního výsledku testu. Takový výsledek podle ní znamená to, že v době odběru člověk nebyl pozitivní, což ale neznamená, že o pár hodin či dní později se nemohl nakazit. „Je třeba využít opakovaného testování,” doplnila.

Testování, při němž budou využity antigenní testy, by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo začít ve středu 16. prosince a potrvá předběžně do 15. ledna. Využity budou antigenní testy, které se provádějí výtěrem z nosu, a jejich výsledek je znám do 20 minut.