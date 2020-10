Hygienici řeší ceremoniál na Hradě 28. října, Zeman si ho přeje

„Dělá to hlavní hygienička paní Jarmila Rážová," řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Sám prý nechce být podezříván z osobních zájmů. Prymula má být mezi oceněnými.

Podle něj se zatím ceremoniál plánuje s omezeným počtem účastníků, kromě prezidenta a oceněných by přišli také zástupci vlády a vybraných institucí bez rodinných příslušníků.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk nedávno uvedl, že pokud by byl ceremoniál zrušen, považoval by to za urážku státního svátku vzniku republiky i těch, kteří mají ocenění dostat.