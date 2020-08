Hygiena ve školách nepůjde ohlídat. Rizikem jsou obědy a kroužky

Přestože si podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) školy na přísnější hygienické podmínky na jaře zvykly, neznamená to, že všechny nároky budou schopny naplnit i při plných třídách od 1. září. Podrobnější návody ministerstvo školám dodá v týdnu od 17. srpna. Plošné uzavření škol při nákaze už prý nehrozí, ale uzavření jednotlivých škol či tříd ano.

„Samozřejmě se ty věci zvládají jinak, pokud máte ve škole třeba polovinu dětí, a jinak za plného provozu. Třeba když chodí jen zlomek dětí, tak se výdej obědů po skupinkách, aniž by se mezi sebou skupinky potkávaly, zvládal. Ale když tam jsou všechny děti, tak bychom obědy vydávali čtyři hodiny,“ řekl Právu prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, který vede Masarykovu ZŠ v pražských Klánovicích.

„Už jsme se například smířili s tím, že nebudeme provozovat oblíbený salátový bar, kde si děti samy nabíraly saláty do misek,“ dodal.

Stejně tak se bude hůř organizovat příchod a odchod žáků, aby se nemísili před školou, v šatnách apod. A odstupňovat vstupy podle času by bylo nad síly, natožpak rodičům vysvětlovat, aby se děti nezdržovaly povídáním.

Na jaře byly na prvním stupni ZŠ povoleny maximálně 15členné třídy, přičemž se skupinky neměly nikde prolínat. Podobně tomu bylo později v případě starších ročníků, ale ty daného uvolnění příliš nevyužívaly. Na středních školách se výuka v plné síle vrátila jen v rámci maturitních ročníků, ale rovněž za dodržení podmínky 15členných týmů.

Potíže s družinami

Problémy mohou být s kroužky a družinami. Podle Černého je na zvážení, aby se odpolední zájmové či sportovní kroužky zúžily například jen na dva ročníky. Jenže pokud jeden kroužek míval dosud 15 účastníků ze všech pěti ročníků 1. stupně, tak při věkovém omezení by se musel zrušit.

Školy se nejspíš budou snažit zajistit, aby se v družinách pohybovaly děti z co nejmenšího počtu tříd. Nejlépe jen z jedné. Jenže i to může být potíž, protože do jedné družiny by chodilo logicky méně dětí, ale mnohde chybějí vychovatelky.

„Na 2. stupni to s mícháním lidí bude ještě těžší, protože třeba náš program na tom stojí. Na část předmětů nemáme pevné třídy, ale děti procházejí předměty ve skupinách napříč třídami, někdy i ročníky. Opustit tento systém by pro nás znamenalo kompletně překopat organizaci 2. stupně. Je to naše chlouba, ale když to bude vážné, nějak to obětujeme,“ posteskl si Černý.

S organizací homogenních skupin na 2. stupni by ale měly problém i jiné školy, kde se kolektivy střídají ve specializovaných učebnách a na každý předmět je zaměřen jiný kantor. Významné změny v chodu škol nemůže nikdo čekat ani od středoškolské úrovně.

Z různých tříd

„Nedovedu si představit, jaké hygienické standardy bych si mohla vymyslet, když tu mám 900 žáků a sto zaměstnanců. Obávám se, že je jen otázka doby, kdy se nákaza tady objeví,“ řekla Právu ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová, která stojí v čele Asociace ředitelů gymnázií.

„Za den tady kantor učí šest nebo osm tříd. A třeba na jazyky jsou u nás studenti rozděleni podle pokročilosti. V posledních ročnících mají semináře podle výběru a tam se sejdou ze všech tříd,“ uvedla s tím, že není v silách školy zajistit, aby se studenti nepomíchali. A to ani při příchodu do školy nebo do jídelny.

Podle ní by ale pomohlo měření teploty, ale ne pomocí bezdotykových teploměrů, ale termokamery. „Tu nám ale asi těžko někdo poskytne,“ předpokládá.

Přestože po organizační stránce si ředitelé s chodem školy lámou hlavu, jiné zvýšené hygienické standardy je netrápí. Zajištění dezinfekce ve všech třídách i na chodbách, pravidelné mytí rukou, ale i klik a stolů, častější větrání je podle nich bezproblémové.