Hoteliéři se ptají, kdy Česko otevře hranice zahraničním turistům

Navzdory tomu, že výše jmenované země mají vysokou míru proočkovanosti a epidemie koronaviru je na ústupu, Česko je stále řadí do vysoce rizikových oblastí. Tím v podstatě znemožňuje příjezd návštěvníků z těchto zemí a ochromuje jeden z důležitých hospodářských sektorů.

„Jsou tři místa, odkud přijíždí do českých lázní největší počet návštěvníků. Na prvním místě je Německo, druhá příčka patří Ruské federaci a na třetím místě jsou země Perského zálivu,“ řekl Novinkám Eduard Bláha ze Svazu léčebných lázní České republiky.

Díky bilaterálním dohodám se podle jeho slov vyřešilo vzájemné cestování mezi Německem a Českem.

„U zbývajících oblastí je to velký problém a my se pomalu loučíme s představou, že se tato sezóna podaří zachránit a do českých lázní se vrátí zahraniční klientela,“ uvedl Bláha.

Problémem podle něj je, že se v těchto oblastech očkuje vakcínami, které nejsou schválené v zemích Evropské unie.

Česko chce jít španělskou cestou

Líbí se mu proto cesta, kterou zvolilo Španělsko. Tamější vláda speciálním vládním výnosem rozhodla, že desítku zemí, z nichž proudilo do země nejvíce zahraničních návštěvníků, považuje z epidemiologického hlediska za bezpečné a této desítce otevřelo hranice.

Jsou mezi nimi země jako například Velká Británie, Čína nebo Japonsko. V praxi to bude znamenat, že obyvatelé těchto zemí mohou přijet do Španělska, aniž by se museli prokazovat testy nebo prodělaným očkováním. Budou muset vyplnit jen elektronickou registraci.

„Přesně tohle bychom potřebovali u nás. Domácí klientela české hotely a restaurace nezachrání,“ řekl Novinkám Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

V roce 2019 spotřeba zahraničních návštěvníků v ČR dosáhla 300 miliard korun. Vloni to byl propad o 51 procent a spotřeba se dostala na 150 miliard. Podle jeho slov se ale v loňském roce propadla i domácí klientela, a to o 30 procent.

„Pokud to půjde dobře, tak se na předcovidovou úroveň dostaneme v roce 2024. Ale nevypadá to vůbec dobře. Spousta hoteliérů a majitelů restaurací se snažila udržet zaměstnance díky podpůrným programům. Vláda ale oznámila jejich konec. Měl nastoupit Kurzarbeit, zatím je ticho po pěšině. Takže jsme se dostali do cílové rovinky a místo toho, aby se otevřely hranice a dostali jsme zpět zahraniční klientelu, tak se zasadí tomuto podnikatelskému sektoru poslední rána,“ uzavřel.