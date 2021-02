Pět hejtmanů a Hřib jsou připraveni vyhlásit stav nebezpečí

Momentální stav označil za chaos. I když jsou podle Grolicha všichni jeho kolegové hejtmani lidmi na svém místě, není jisté, že by všechny kraje vyhlásily stav nebezpečí současně. V jednotlivých regionech by tak mohly panovat zcela rozdílné podmínky pro fungování společnosti. V některých by například mohly být v provozu dosud uzavřené provozovny, v jiných zase nikoli.