Hamáček: Jsem v šoku, toto je nejtěžší okamžik mého života

„Toto je nejtěžší okamžik mého života, a to mám za sebou dlouhou politickou kariéru. Šokovalo mě to,“ sdělil v úterý.

Jsou to lži, odmítl Hamáček handl s Moskvou. Schůzky na ministerstvu potvrdil

Podle informací serveru Seznam Zprávy měl totiž Hamáček na své plánované cestě do Moskvy chtít vyměnit vakcínu Sputnik a konání rusko-amerického politického summitu v Praze za „ututlání“ kauzy Vrbětice.

Ministr to v úterý odmítl, podle něj se jedná o lži a spekulace. „Od 7. dubna jsme věděli, že informace je v médiích a že může být v nějakém momentě zveřejněna. To nedává vůbec smysl, že bych v takové situaci Rusům něco sliboval,“ vysvětlil.

Již dopoledne za to Hamáček schytal kritiku od opozice, podle které by to měl ve Sněmovně vysvětlit.