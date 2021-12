Grubhoffer: Novavax je klasika, může oslovit i odpůrce

Je vakcína Novavaxu lepší než ty dosavadní?

Je úplně jiného typu než ty, které spadají do moderních platforem, jako jsou ty genové od Pfizeru a Moderny a vektorové vakcíny AstraZeneky, Johnson a Sputnik. Patří pod tzv. podjednotkové vakcíny vyráběné technologií rekombinantních proteinů. Takže podstatou očkovací látky je přímo ten antigen, tedy výběžkový neboli spikový protein S, nikoliv informace dopravovaná na správné místo v organismu očkovaného jedince, kde pak k syntéze spikového proteinu S dochází. Je to starší technologie vycházející z velmi progresivní moderní biotechnologie rekombinantních proteinů.

Virolog Libor Grubhoffer Foto: Václav Pancer, Právo

Vzhledem k tomu, že vývoj této vakcíny trval déle a že má technologie delší historii, znamená to, že je odzkoušenější?

Celá technologie byla pracnější než ty dvě nejmodernější platformy Pfizeru a Moderny, které jsou v podstatě obě stavebnicového typu.

U genových a vektorových vakcín se vše uskutečnilo tak rychle, protože už šlo jen o to dovyvinutí vakcíny. To samotné trvalo tři týdny, ale zbytek roku trvalo testování, než mohly firmy předložit potřebné výsledky pro schvalovací proces v kontrolních úřadech americké FDA a evropské EMA.

V případě látky Novavaxu bylo třeba vyvinout vakcínu od samého počátku, stejně náročným způsobem ji otestovat, a navíc ji v obrovském množství vyrobit. Časově je tato technologie mnohem náročnější.

Když se jedná o tradiční technologii, dá se čekat, že její nežádoucí vedlejší účinky budou přijatelnější?

Vakcína je spíš tradiční, ale zároveň je její technologie bezpochyby velmi pokročilá a moderní. Ale tím, že je klasická, tedy že se neočkuje do organismu člověka genetická informace, ale přímo antigen, ten virový protein, tak si myslím, že je velice důležitým doplněním nabídky na trhu pro plošné očkování proti covidu.

Může oslovit velké množství lidí, kteří z principu nedůvěřují genovým a vektorovým vakcínám a kteří by se třeba nechali naočkovat klasickou vakcínou. A k tomu v tomto případě budou mít příležitost.

Dá se Novavax kombinovat s novými vakcínami?

Domnívám se, že tomu nic nebrání. Dokonce si myslím, že by byla přirozenější pro přeočkování, pro třetí dávku. Ale nevidím ani důvod, aby to nemohlo být obráceně.

Může ta kombinace být výhodnější pro imunitu?

Teď mohu jen spekulovat, protože je zřejmě výrobním tajemstvím, jaké množství proteinu S v očkovací látce je. Nelze vyloučit, že se to časem objeví v nějaké studii. Ale dovedu si představit, že to množství bude nastaveno tak, aby imunizační síla byla výraznější, než je protilátková odpověď při přirozené infekci virem a zároveň po očkování genovými mRNA vakcínami.

Je tato vakcína už připravena na novější varianty jako delta? Ty předchozí se asi „vařily“ podle původních mutací.

To právě není. Výhody má nesporně, ale podstatnou nevýhodou je to, že ji nelze jen tak jednoduše aktualizovat nebo adaptovat na novou či příští variantu. Takovou výhodu mají genové či vektorové vakcíny, ale tyto klasické ne. Už když začali s vývojem, tak museli zvolit genetickou informaci tehdy aktuální varianty koronaviru, a to byla ta čínská.

Genové i vektorové vakcíny lze poměrně snadno uzpůsobit na nové varianty, třeba pro přicházející variantu omikron. To v případě vakcíny Novavax není možné. Pakliže by výrobce chtěl vakcínu aktualizovat, musel by začít od začátku. To není na těch 90 až 100 dnů, jak uvádí Pfizer, že mu konkrétně na omikron bude na aktualizaci stačit.

Takže jakmile omikron převládne, tak bude Novavax k ničemu nebo málo účinný, či třeba vhodný jako posilující dávka?

Že k ničemu nebude, je přehnané. I když to bude nová varianta koronaviru, tak to bude pořád stejný koronavirus, který spoustu společných znaků drží. Jde hlavně o protilátkovou odpověď, zda je dostatečně silná. To se různí, a to i u genových vakcín, hraje tam roli spousta faktorů. A ty současné jsou vyrobené také proti původní variantě a ještě pořád dobře chrání proti deltě, resp. proti těžším formám onemocnění deltou.

To bude platit i pro očkování vakcínou Novavax. A díky ní se dosáhne poměrně vysokých hladin specifických protilátek. Takže i když tam protilátky nebudou proti variantě omikron, přesto tam budou jiné protilátky, které zabrání, aby virus člověka nakazil a ten onemocněl. Anebo když se tak stane, tak pouze s lehkým stonáním.

Budí ve vás omikron naději, že by to mohla být ta varianta, která by se prohnala společností, dodala imunitu a nezpůsobovala těžší průběhy?