Fiala: ODS bude vládnout. Nic jiného si nepřipouštím

Pane předsedo, opravdu věříte tomu, že budete příštím premiérem?

Budu dělat všechno pro to, aby v České republice došlo ke změně, a chci být lídrem této změny. Jsem přesvědčen, že k tomu dojít může a budeme dělat všechno pro to, aby k tomu došlo.

Jste přesvědčen, že může dojít k tomu, že budete příštím premiérem?

Nepochybně ano. Jinak bych nemohl dělat to, co dělám. Myslím, že je potřeba, aby v České republice došlo ke změně a aby tady ta bezobsažná, marketingová a populistická politika byla konečně nahrazena odpovědnou, slušnou a kompetentní politikou a takovou politiku v čele ODS nabízím.

Myslíte, že lidé nějakou změnu chtějí?

Budu lidi přesvědčovat, aby to chtěli. Budu jim ukazovat, že tu máme vládu, která po šesti letech, co je hnutí ANO a ČSSD ve vládě, nemá výsledky.

Ale Dan Ťok byl nejdéle sloužící ministr dopravy.

Ano, ale doprava nefunguje. Nestaví se dálnice, neopravují se silnice. Dopravní infrastruktura je obrovský problém. Neříkáme to jen my, ale i NKÚ. Investice jsou nedostatečné, a my nabízíme změnu. Mladí lidé nemají perspektivu, mají problém sehnat si bydlení. Nestaví se byty, jsou tady zbytečné daně. A mohl bych pokračovat.

Petr Fiala o důchodech Video: Novinky

Hnutí ANO má preference pořád vysoké. Není důležitější, že se zvedá rodičovský příspěvek, rostou platy učitelům, přidává se důchodcům? Není to důvod, proč lidé Andreje Babiše volí?

Otočil bych to. Andrej Babiš s tím svým obrovským vlivem, mediálním, politickým, ekonomickým, s těmi penězi, se kterými my nemůžeme soupeřit, si dal za cíl, že vyhraje volby v Praze. Všem to řekl. Měli tam primátorku. Kdo vyhrál volby v Praze? ODS.

Andrej Babiš chtěl výrazně uspět v senátních volbách. Kdo ho drtivě porazil? ODS. Andrej Babiš s těmi všemi penězi a s tím vlivem chtěl výrazně uspět v evropských volbách. Výrazně jsme snížili ten náskok, který měl proti nám v parlamentních volbách.

Preference jsou jedna věc, reálné výsledky jsou druhá věc. Věci, které jste říkala, jsou také důležité. Ale může se Andrej Babiš opravdu chlubit zvýšením důchodů, které je důstojné, když důchodcům fakticky zvyšuje důchod fakticky o 150 korun a zbytek je zákonná valorizace? Na kterou vůbec nemá vláda vliv.

Proč lidé nemají víc peněz v peněženkách, když je tak dobrý ekonomický růst?

Vy byste důchody zvýšili víc, když byste byli ve vládě?

My jsme to navrhli. Navrhli jsme zvýšení lidem, kteří jsou v důchodu 25 let a déle, což se týká především žen, které měly více dětí a které si nemohly dostatečně vydělat, protože většinu pracovního života prožily v komunismu.

Andrej Babiš sliboval učitelům navýšení 15 procent, to se také nestalo. To, co říká propaganda Andreje Babiše, není ve všech směrech pravda. Důležité jsou i další věci. Proč lidé nemají víc peněz v peněženkách, když je tak dobrý ekonomický růst? Protože máme zbytečně vysoké daně.

Takže kdyby byla ODS ve vládě, přidávala by učitelům a důchodcům víc, než teď přidává ANO a ČSSD?

To určitě. To jsou přece věci, které jsou jasné. Senioři, lidé, kteří jsou v penzi, si už nemohou pomoci. To je sociální skupina, o které pravicová politika říká: to jsou lidé, kterým musíme pomoct, oni si to zaslouží. A jestliže je tady ekonomický růst, tak z toho mají něco mít.

Volební modely nás z nějakého důvodu nemají rády

Vrátím se zpátky k preferencím. Bývalá 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija na kongresu řekla, že cítí, že lidé v regionech jsou nervózní, že preference nerostou tak rychle, jak by si představovali. Cítíte také tu nervozitu?

Všichni si přejeme, abychom byli ještě úspěšnější. Jistěže kdybychom měli lepší preference, tak nám to bude pomáhat psychologicky a nepochybně to bude povzbuzení. Ale my jsme si už zvykli, že naše preference jsou vždy horší, než jsou naše volební výsledky. Volební modely nás z nějakého důvodu nemají rády.

Čím to je?

Nevím, to se musíme ptát na metodiku nebo na způsob interpretace. Ale já si na to nestěžuji, je mi to jedno. Zabývat se vážně volebními průzkumy, kdy vychází každý týden jeden a ty výsledky se liší, nemá smysl. Poslední relevantní průzkum byly celostátní volby do evropského parlamentu. V každých volbách jsme úspěšnější.

Tu nervozitu v regionech tedy necítíte?

Nevím, jestli bych použil slovo nervozita. Já v regionech cítím určité nadšení a netrpělivost, abychom na tom byli lépe, vyhráli krajské volby a potvrdili vítězství ze senátních voleb.

Bral byste to jako osobní prohru, kdyby se vám po příštích volbách nepodařilo dovést ODS do vlády?

Nepřipouštím si to. Prostě ODS má za cíl změnit politiku v této zemi a já chci přivést ODS do vlády a v takové pozici, abychom to byli my, kdo rozdává karty.

Slíbil jste, že na příštím kongresu bude ODS silnou vládní stranou. Tak mě zajímá, když se to nesplní, co to pro vás bude znamenat?

Tak budu přemýšlet, proč se to stalo. Ale vůbec si to nepřipouštím. Mám plán, který je jasný. Chceme uspět v krajských a senátních volbách, mít někde hejtmana, což závisí na výsledku voleb a na povolebním vyjednávání. Žádného nyní nemáme.

To je nevýhoda pro stranu, která má ambice. Spekulovat, co když se to nepovede, to bychom nemohli nic dělat. Sportovec také nejde do závodu s tím, že se mu to nepovede. Tak se snažím vyhrát a uspět.

Kmotr všech kmotrů je teď premiérem

Šel byste do vlády i za cenu, že byste byl v koalici s hnutím ANO?

Nemá smysl spekulovat o koalicích. Na takovou otázku se mi lehce odpovídá, já jsem takové otázky dostával před volbami parlamentními. Nikdo nám nevěřil, když jsem říkal, že s hnutím ANO nepůjdeme, a podívejte se.

V čele hnutí ANO je premiér, který nemá méně osobních problémů, než měl v roce 2017. Má jich mnohem více. Střet zájmů je ještě hlubší, potvrzený audity Evropské komise. Předseda hnutí ANO dělá levicovou politiku. Takže nemám nad čím přemýšlet. Vůbec.

A že by v čele hnutí ANO nebyl Andrej Babiš, že by se vzdal Agrofertu, že by si vyřešil střet zájmů. A kdyby, kdyby, kdyby. Co to je za úvahy? To je úplně nereálné.

Byl byste raději další čtyři roky v opozici než ve vládě s Andrejem Babišem?

Ne, já vám řeknu, jak to bude. Ne, co bych raději. Bude to tak, že za dva roky sestavíme středopravou vládu v čele s ODS, která změní situaci v této zemi.

Ptám se vás, kdyby to tak nedopadlo..

To tak dopadne. Nic jiného si nepřipouštím. Můžete se mě ptát ještě pětkrát.

Já se vás ptám, jestli byste byl raději další čtyři roky v opozici než ve vládě s Andrejem Babišem. To je lehká otázka.

A na to je úplně jednoduchá odpověď. My v těch volbách uspějeme a nahradíme hnutí ANO a tuhle bezobsažnou politiku v České republice. Tak to prostě je a tak to prostě bude.

Můžete odpovědět ano nebo ne? Jestli raději v opozici než ve vládě s Babišem.

Tahle varianta prostě nenastane, tak proč bych o ní spekuloval. S Andrejem Babišem do vlády nepůjdeme, řekli jsme to a dokázali jsme to. Mě takhle týrali novináři pořád dokola a dokonce říkali, vy to nedodržíte. A my jsme to dodrželi. To, co já slibuji voličům, to v politice děláme. A nebudu spekulovat o tom, co bude.

Petr Fiala o kmotrech a ODS Video: Novinky

Viděl jste Twitter premiéra během vašeho kongresu?

Ne, já zase tak pana premiéra nesleduji.

Premiér na Twitter napsal, že ho ODS stvořila a nahrál na internet soubor s kauzami ODS. Popisuje tam napojení různých kmotrů na ODS. Vím, že vy říkáte, že jste se poučili z minulosti. Můžete garantovat, že kdyby ODS byla ve vládě, že se to nebude opakovat? Že se ti lidé opravdu odstřihli?

Tak hlavně kmotr všech kmotrů je teď premiérem.

Ale já ptám na ODS.

Místo toho, aby se zpovídal ze své politiky, tak jediné téma, které má, je vytahovat minulost, ne které on profitoval, na které on vyrostl, zbohatl, ne já. Je to nesmírně pokrytecké a odporné.

Jde mi o to, jestli vy jako předseda ODS můžete garantovat, že se to nebude opakovat.

Mohu. A lidé tomu věří. Protože jinak by nás nevolili. Z toho politického dna, na které ODS spadla, bychom se jinak takto nezvedali a nebyli bychom nejsilnější opoziční stranou.

Takže ODS nebude stranou kmotrů, když bude ve vládě?