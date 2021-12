Experti: Civilní A330 armádě? Nesmysl

Kvůli srpnové překotné evakuaci z Afghánistánu začalo ministerstvo obrany z popudu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) hledat větší letoun, který by vláda mohla posílat do záchranných akcí. Armáda provedla bleskový průzkum trhu, a jak nedávno informovalo Právo, nejlépe jí vyšel civilní airbus A330, do kterého se vejde 300 pasažérů. Nový stojí okolo pěti miliard korun, olétaný vyjde na jednu až dvě miliardy.