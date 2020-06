Exhejtman Zimola představil Změnu 2020

„Členství v ČSSD jsme pozbyli okamžikem, kdy jsme byli přijati do hnutí Změna 2020. To se stalo minulý týden a bezprostředně potom následoval ustavující sněm našeho hnutí, kde delegáti volili nové vedení,“ vysvětlil Zimola, který je novým předsedou hnutí.

Připustil, že hnutí má zatím pouze několik desítek členů, a kromě něj jsou mezi nimi i další bývalý členové sociální demokracie jako například starosta Týna nad Vltavou David Slepička, nebo starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Ten by měl být i lídrem kandidátky a zároveň kandidovat za hnutí na Jindřichohradecku do senátu.

Podle něho je však vznik nového hnutí reakcí na politiku ČSSD. „Změna 2020 vznikla jako spontánní reakce na to, co se děje s celostátní ČSSD. Chceme prosazovat skutečnou sociálně spravedlivou politiku, kterou ČSSD hloupě opustila. A za placená místa na ministerstvech se stala lokajskou stranou. Změna bude klást vždy důraz na sociální aspekty problému,“ dodal Zimola, který by měl kandidovat do krajských voleb, ale zatím neprozradil, na jakém místě kandidátky.