Exekutor Podkonický podváděl s doručenkami, tvrdí Člověk v tísni

Podle Hůleho si exekutor ne­oprávněně účtoval náklady i za doručení pošty advokátovi. „Dokládal to fixlovanými doručenkami,“ uvedl Hůle na Twitteru.

Prokázal to podle něj znalecký posudek, který si nechal Člověk v tísni vypracovat. Vzhledem k rozsahu exekucí, které pražský exekutor provádí, podle něj mohlo jít i o tisíce případů a miliony korun.

‼️ POMOZTE ‼️ Exekutor Podkonický si v akci #MilostiveLeto neoprávněně účtoval vyšší náklady. Dokládal to fixlovanými doručenkami Možná šlo až o tisíce případů a miliony korun. Dejte všem vědět, že se mohou bránit. Všechna naše odvolání uznal! Díky za RT pic.twitter.com/NtjSUSxyET

„Měla jsem dluh a exekuci za to, že jsem jela načerno. Když přišlo milostivé léto, tak jsem si říkala, že tu možnost využiji,“ popsala problém pro Českou televizi jedna z dlužnic. Jinými slovy měla zaplatit jen původní dluh 808 korun a 908 korun poplatek exekutorovi za zpracování exekuce, který se v rámci milostivého léta účtoval.

Vzhledem k tomu, že nevěděla, o co se jedná, obrátila se na Člověka v tísni. Ten se Podkonického dotázal, o co jde. Exekutor odpověděl, že ženě naúčtoval osobní doručování korespondence advokátovi pražského dopravního podniku, a doložil to doručenkou.