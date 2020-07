Exčlenové ANO v Kladně se chtějí u soudu bránit vyhazovu. Svědomí máme čisté, říká Jermanová

„S tím já nic nenadělám. Bránit jim nemohu, jsme v právním státě. Považuji to za nešťastné, postupovali jsme podle stanov, takže je to pouze snaha poškodit hnutí,“ řekla Právu středočeská hejtmanka a šéfka krajské organizace ANO Jaroslava Jermanová Pokorná, která je i lídrem ANO pro říjnové krajské volby.

Podle ní se organizace v Kladně štěpila na několik proudů, které spolu nenacházely společnou řeč. „Trvám na tom, že důvodem byla rozhádanost sdružení. Zrušení navrhla oblastní organizace a přes kraj se to dostalo na celostátní vedení. Zrušení bylo v souladu se stanovami,“ podotkla. To Právu sdělil i předseda ANO Andrej Babiš. „Vše proběhlo podle pravidel,“ řekl s tím, že je to již starší záležitost a víc už není co řešit.