Dušek: Delta v ČR převládne během pár týdnů

„V tuto chvíli se českou populací určitě šíří nová varianta viru, je významně nakažlivější. Proto nevyhnutelně vytěsní tu předchozí. My jsme teď ve fázi, kdy dochází k tomu střídání. Není to otázka ze dne na den, ale minimálně několika týdnů,” uvedl. Na podzim při vyšším počtu případů podle něj hrozí, že se od mladých nakazí i rizikovější starší lidé.

Návrat do škol se až do konce školního roku obešel bez většího nárůstu počtu případů. Mezi mladými nad 12 let ale teď už případy přibývají. Za poslední dva týdny je nárůst incidence, tedy počtu případů na 100 000 lidí v této věkové skupině, o 48 procent ve věku 13 až 15 let, o 53 procent u lidí ve věku 16 až 29 let a o 46 procent u osob 20 až 29 let.