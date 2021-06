Dušek: Jdeme podle nejoptimističtějšího scénáře. Některé regiony jsou prakticky bez koronaviru

Statistici pracují i s modely, že by se epidemie začala znovu probouzet. „I kdyby to nastalo, tak pokles už je tak zásadní, že máme před sebou i týdny reakčního času,” dodal šéf ÚZIS.

Může se upravit i pro mutace, které očkování částečně umí překonat, jako je to třeba u indické varianty. „Ukazuje to, že by se epidemie mohla ještě otočit nahoru, ale ta situace je natolik stabilní, že ne dramaticky. A díky proočkovanosti seniorní populace by se nárůst neprojevil v nemocnicích,” uvedl.