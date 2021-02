Do škol se děti vrátí nejdříve na konci února, řekl Plaga

„Byl bych rád, kdyby se to podařilo v průběhu února, samo ministerstvo zdravotnictví hovoří o dvou až třech týdnech, takže jsme minimálně ve druhé polovině února,” řekl Plaga k tomu, jak rychle by se podařilo do škol dostat testy, na nichž závisí návrat žáků.

Podle něj jsou prioritou maturanti a závěrečné ročníky. „Pevně doufám, že by se koncem února mohli žáci vrátit zpět. Ministerstvo pro to dělá maximum. Konečné slovo má ale ministerstvo zdravotnictví,” řekl Nově ministr.

Jedním dechem ale dodal, že ho pandemie naučila netipovat termíny. Neřekl tak, kdy by se do škol mohli vrátit všichni žáci. Záleží to podle něj na stupni opatření, až klesne počet hospitalizovaných v nemocnicích. „Myslím, že se bavíme o jaře tohoto roku o postupném návratu zpět,” řekl Plaga Nově.

Testování nemá představovat zátěž

Záleží především na tom, jak rychle se podaří do škol dostat testy. Ty by museli žáci a studenti podstupovat. „Byla by to jedna z možností, jak dříve dostat větší počet žáků do škol,” řekl Nově ministr.

Testy budou samoodběrové, není k nim potřeba zdravotnický personál. Podle Plagy ale toto testování nijak zásadně nezatíží ani pracovníky školy.