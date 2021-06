Do Prahy přiletěla válečná stíhačka Hawker Hurricane

Hawker Hurricane nikdy nezískal takovou popularitu jako Supermarine Spitfire. Ale byla to nejpočetnější stíhačka, co se týče nasazení do Bitvy o Británii, kde jich bojovalo 1715 a výraznou měrou tehdy přispěla k porážce Luftwaffe. V kokpitech hurricanů bojovali českoslovenští piloti včetně es Josefa Františka a Karla Kuttelwaschera. Významný stroj však v českých sbírkách dosud chyběl, což se změnilo až nyní, kdy jeden získalo Letiště Točná, kam přiletěl v pondělí večer.